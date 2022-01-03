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Kamyonetle hafif ticari araç çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Muş'ta hafif ticari araçla kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

AA3 Ocak 2022 Pazartesi 14:58 - Güncelleme: 3 Ocak 2022 Pazartesi 14:58
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Mehmet Yonat (45) yönetimindeki 12 AU 893 plakalı hafif ticari araçla karşı yönden gelen Behçet Kaya'nın (44) kullandığı 09 JR 541 plakalı kamyonet, Muş-Bingöl kara yolunun 23. kilometresindeki Bozbulut köyü yakınlarında çarpıştı.

Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hafif ticari araçtaki yaralılardan Dilşah Özden (72), hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kamyonetin kasasından yola savrulan mobilyalar, jandarma ve çevredekiler tarafından toplandı.

Bölgede etkili olan sis ve buzlanma nedeniyle ulaşım, jandarma ekiplerince kontrollü sağlandı.

Kara yolları ekipleri de bölgede tuzlama çalışması yürüttü.

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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