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Kamyonetle otomobil çarpıştı: 12 yaralı

Erzurum'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

AA13 Haziran 2024 Perşembe 13:12 - Güncelleme:
Kamyonetle otomobil çarpıştı: 12 yaralı
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Şener S'nin (37) kullandığı 34 EZF 748 plakalı otomobil, Kuzey Çevre Yolu Çiftlik Mahallesi yol ayrımında İsmail E. (20) idaresindeki 46 KZ 177 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada otomobildeki sürücü ile Peri S, Muhammet Enes S, Sadık Ali S, Barış S, Hakan S, Nefes S. ile kamyonetteki Asuman A, Suna A, Sinan A, Zeynep E. ve İsmail A. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince ambulanslara alınıp kentteki hastanelere kaldırıldı.

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