Kamyonetteki yardım kömürleri arasında 69 kilo esrar ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit İlçesi Kurubaş Mahallesi'nde oluşturdukları uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri kömür yüklü kamyonette narkotik köpeği 'Bozo' ile detaylı arama yaptı.

Aramalarda dış yüzünde 'Sosyal Yardım Amaçlıdır, Para İle Satılmaz' yazılı kömür çuvalları içerisine zulalanmış 69 kilo 100 gram toz esrar ele geçirildi. Esrar ile ilgili S.B. gözaltına alınırken, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi.