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Kamyonla çarpışan arabadaki 2 kardeş hayatını kaybetti

Manisa'da kontrolden çıkan kamyon, karşı şeride geçip, otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Osman Gürkan (49) ile ağabeyi Ali Gürkan (53) öldü, kamyon şoförü Erdal Altan (33) ise yaralandı.

DHA28 Eylül 2021 Salı 11:06 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 11:06
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Kaza, saat 06.30 sıralarında İzmir-Ankara karayolu Akçapınar Mahallesi girişi yakınlarında meydana geldi. Salihli'den Turgutlu yönüne giden Erdal Altan yönetimindeki 06 BVE 535 plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıkıp karşı şeride geçerek Osman Gürkan yönetimindeki 45 LG 280 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da yol kenarındaki tarlaya savruldu. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Gelen sağlık ekipleri, kaza sırasında araçtan fırlayan otomobil sürücüsü Osman Gürkan ve ağabeyi Ali Gürkan'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Yaralanan kamyon şoförü Altan ise yapılan ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Altan'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gürkan kardeşlerin cenazeleri, nöbetçi savcının incelemesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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