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Kamyonla çarpışan arabanın sürücüsü hayatını kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu'nda gişelere girmek için bekleyen kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

AA06 Nisan 2021 Salı 15:49 - Güncelleme: 06 Nisan 2021 Salı 15:49
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Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde seyir halinde olan 35 ADF 104 plakalı otomobilin sürücüsü, Kurnaköy Gişeleri'ne girmek için bekleyen Serkan Meriçkan'ın kullandığı 59 NG 659 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybettiği belirlenen sürücü, itfaiye ekiplerince araçtan çıkartıldı.

Sürücünün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından morga götürüldü.

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