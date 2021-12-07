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Kamyonla çarpışan cipteki 2 kişi öldü

Adana'da kamyonla çarpışan cipteki 2 kişi hayatını kaybetti. Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

AA7 Aralık 2021 Salı 13:25 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 13:25
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Latife Gürbüz (65) yönetimindeki 01 ABL 539 plakalı cip ile Hüseyin K. idaresindeki 01 C 6025 plakalı kamyon, Şehit Pilot Üsteğmen Akif Palalı ile Adana-Kozan kara yolunun kesiştiği kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibi, araçtan çıkarılan Latife Gürbüz ve yanındaki Şener İbrahim Gürbüz'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyon sürücüsü, ifadesi alınmak üzere Sarıçam Polis Merkezi'ne götürüldü.

Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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