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Kamyonla çarpışan otomobil orta refüje çıkarak durabildi: 2 ölü

Çorum'un Alaca ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

IHA21 Ağustos 2024 Çarşamba 08:57 - Güncelleme:
Kamyonla çarpışan otomobil orta refüje çıkarak durabildi: 2 ölü
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Kaza, Zile kavşağında gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, Cengizhan Akdağ (23) yönetimindeki 06 TBS 44 plakalı otomobil, Alaca'dan Zile istikametine seyir halindeyken, Yozgat'tan Çorum yönüne giden Mustafa Ö. (50) idaresindeki 19 UP 244 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, orta refüje çıkarak durabildi. Araçta bulunan Nurcan Yalnız (23) çarpışmanın şiddetiyle araçtan fırlayarak olay yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan sürücü Cengizhan Akdağ, önce Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Akdağ, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ederken, kamyon şoförü Mustafa Ö. gözaltına alındı.

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