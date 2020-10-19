İSTANBUL 18°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2020 Pazartesi / 2 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9248
  • EURO
    9,2855
  • ALTIN
    486.611
  • BIST100
    1192.73
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kamyonla işçi servisi çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti 14 kişi yaralı
Güncel

Kamyonla işçi servisi çarpıştı, bir kişi hayatını kaybetti 14 kişi yaralı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde kamyonla işçi servisinin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 14 kişi yaralandı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

AA19 Ekim 2020 Pazartesi 09:14 - Güncelleme: 19 Ekim 2020 Pazartesi 09:14
ABONE OL

Durdu Ş'nin kullandığı 59 ZP 823 plakalı hafriyat yüklü kamyonla Bilgi Doğrular yönetimindeki 34 AAP 786 plakalı işçi servis minibüsü Misinli Mahallesi'nde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çarpışma sonucu devrilen minibüste bulunan işçilerden Seyhan Can hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ile 13 işçi, ambulanslarla ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Can'ın cenazesi incelemenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.