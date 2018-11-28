Kamyonun açık unutulan damperi üst geçidi yıktı
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde kamyonun açık unutulan damperi üst geçide çarptı. Üst geçidin kısmen yıkıldığı kazada, kamyon şoförü ve yanındaki kişi yaralandı.
- AA
Kaza, saat 11.00 sıralarında Lüleburgaz ile Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi arasındaki E-5 karayolunun Büyükkarıştıran mevkiinde meydana geldi. Koray Özkan yönetimindeki 39 LM 333 plakalı kamyonun açık unutulan damperi, üst geçide çarptı. Üst geçidin bir kısmı çökerken, damper de yerinden koptu. Kazada, sürücü Koray Özkan ile yanındaki Necdet Gurguç yaralandı. Yaralılar, ambulansla Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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