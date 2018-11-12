Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kamyonun çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, kamyonun çarptığı motosiklet sürücüsü Bekir Kılıç (73) hayatını kaybetti.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kaza, gece saatlerinde, İslahiye- Hassa yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. M.H.K. yönetimindeki 31 U 8827 plakalı kamyon, Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında tali yoldan kontrolsüz çıkan Bekir Kılıç'ın kullandığı 27 SL 271 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü Kılıç ise yola savruldu. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde motosiklet sürücüsünün öldüğü belirlendi. Bekir Kılıç'ın cansız bedeni, olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için İslahiye Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazanın ardından kamyon sürücüsü M.H.K. ise gözaltına alınarak, sorgulanmak üzere İslahiye İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şırnak´taki İHA´lı saldırı girişiminin görüntüsü ortaya çıktı

Şırnak´taki İHA´lı saldırı girişiminin görüntüsü ortaya çıktı

Galatasaray'ın 'ALTIN' jenerasyonu

Galatasaray'ın 'ALTIN' jenerasyonu

Libertadores finalindeki Süperclasico maçı nefesleri kesti

Libertadores finalindeki Süperclasico maçı nefesleri kesti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA