Kamyonun sürücü kabinindeki yatak bölümünde 31 kilo esrar bulundu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'dan Osmaniye'ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Uyuşturucu madde taşınan kamyonun plakası ve şoförünün kimliği belirlenerek, güzergah üzerinde uygulama noktası oluşturuldu. Osmaniye sınırlarında takibe alınan kamyon, polis noktasında durduruldu.
Şoför Sinan T. gözaltına alınırken, araçta detaylı arama yapıldı. Sürücü kabinindeki yatak bölümünün altında, çuvallara koyulmuş 31 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan T. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.