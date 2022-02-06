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Kamyonun sürücü kabinindeki yatak bölümünde 31 kilo esrar bulundu

Osmaniye'de, uygulama noktasında arama yapılan kamyonun sürücü kabinindeki yatak bölümünün altında, 31 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Sinan T. (46), mahkemece tutuklandı.

DHA6 Şubat 2022 Pazar 09:43 - Güncelleme: 6 Şubat 2022 Pazar 09:44
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'dan Osmaniye'ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Uyuşturucu madde taşınan kamyonun plakası ve şoförünün kimliği belirlenerek, güzergah üzerinde uygulama noktası oluşturuldu. Osmaniye sınırlarında takibe alınan kamyon, polis noktasında durduruldu.

Şoför Sinan T. gözaltına alınırken, araçta detaylı arama yapıldı. Sürücü kabinindeki yatak bölümünün altında, çuvallara koyulmuş 31 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sinan T. ise çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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