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Kan donduran gerçek! Kayınpederini öldürüp ağaçlık alana atmış

Başakşehir'de ağaçlık alanda bulunan cesedin Azerbaycan uyruklu Mübariz Nuriyev'e ait olduğu tespit edilirken, Nuriyev'i öldüren kişinin ise damadı H.H.S. olduğu ortaya çıktı.

DHA22 Haziran 2022 Çarşamba 14:42 - Güncelleme:
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Başakşehir Ziya Gökalp Mahallesi'nde dün polisi arayan bir kişi Olimpiyat stadının çevresindeki ormanlık alana bir kişinin sürüklenerek bırakıldığını söyledi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ağaçlık alana bırakılan kişinin silahla vurulduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, cesedin Azerbaycan uyruklu Mübariz Nuriyev olduğu tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Nuriyev'in damadı H.H.S tarafından öldürüldüğünü ortaya çıkardı. H.H.S evinde gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise olayda kullandığı tabanca ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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