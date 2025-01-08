Türkiye'nin vicdanlarını sızlatan Yenidoğan Çetesi'ne yönelik gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonun ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca fezleke düzenlendi.

18 şüpheli hakkında 2 yıldan 15 yıla kadar ceza istenen fezlekede şüphelilerin kan donduran ifadeleri de yer aldı.

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Hemşire Bahar Kınık, Çorlu Reyap Hastanesi'nde bir bebeğin nasıl yaşamını yitirdiğini şöyle anlattı:

Halime Alkara isimli bebeğin öldüğü gün, ölmeden önce durumunun ağırlaşması üzerine doktor Fırat Sarı'yı arayarak durumdan haberdar ettim. İşi olduğunu, kötü bir bebek ile ilgilendiğini söyleyip gelmedi. Durumu yönetime, başhemşire Hilal Vatansever ve başhekim İbrahim Oktay'ı hastane telefonuyla arayıp bildirdim. Bebek öldüğünde başında doktor yoktu.

Fırat Sarı

İfadesi ortaya çıktı

18 şüpheli hakkında fezleke

Yalanı köpürtenlere dava