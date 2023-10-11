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Kan donduran itiraf! Yangın değil cinayetmiş

İzmir'in Bayraklı ilçesinde çıkan ve iki kişinin hayatını kaybettiği eğlence mekanındaki yangınla ilgili bir kadın, emniyete giderek vicdan azabı duyduğunu ve eğlence mekanını kendisinin kundakladığını söyleyerek teslim oldu. Alevlerin dükkanı sardığını gördükten sonra olay yerinden kaçtığını teslim olunca anlattığı öğrenilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

IHA11 Ekim 2023 Çarşamba 09:05 - Güncelleme:
Kan donduran itiraf! Yangın değil cinayetmiş
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Olay 20 Eylül günü ilçeye bağlı Fuat Edip Baksı Mahallesi Zeki Yavaş Sokak'ta bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Sabahın ilk saatlerinde eğlence mekanında henüz tespit edilemeyen bir sebepten yangın çıkmış, meydana gelen olayın ardından itfaiye ekipleri yangını söndürmüştü. Ekipler tarafından yapılan incelemede, dumandan etkilendiği öğrenilen emekli öğretmen Mehmet Naci Sözüner'in (67) öldüğü tespit edilirken, vücudunda yanıklar olan işletme sahibi Mustafa Bendeş ise ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ağır yaralı olarak kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Bendeş de hayatını kaybederken, olayla ilgili polis ekipleri tarafından çalışma başlatılmıştı.

KAN DONDURAN İTİRAF

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, önceki gün polis merkezine giden E.B. (36) adlı bir kadının, yangını çıkartarak 2 kişinin ölümüne sebep olduğunu söylediği öğrenildi. E.B.'nin yanarak feci şekilde can veren Mustafa Bendeş'in sevgilisi olduğunu, sürekli kavga ettiklerini ve olay günü ise yine tartıştıklarını ve kendisine şişe fırlatıp hakaret ettiğini ve o kızgınlıkla çantadan çıkardığı çakmak ile bez parçasını tutuşturup pençeden içeriye attığını ve ardından bir süre bekleyip alevlerin dükkanı sardığını gördükten sonra olay yerinden yaya olarak kaçtığını itiraf ettiği ileri sürüldü.

VİCDAN AZABI ÇEKMİŞ

Yangında sevgilisinin yanarak ölmesi ve emekli öğretmen Mehmet Naci Sözüner'in de dumandan zehirlenerek ölmesinin ardından 19 gündür vicdan azabı çektiğini belirten genç kadın E.B.'nin, polislere sözlü olarak verdiği ifadesinde vicdan azabı çektiği için teslim olduğunu söylediği öğrenildi. İfadesi alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen E.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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