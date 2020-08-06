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Kan donduran olay! 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçakla öldürdü, polise teslim oldu

Antalya'da 8 yaşındaki kardeşini ormanlık alanda bıçakla öldürdüğünü ikrar eden genç, emniyet mensuplarına teslim oldu. Gözaltına alınan gencin psikolojik problemler yaşadığı ve uyuşturucu madde kullanmaktan kaydının bulunduğu belirtildi.

AA06 Ağustos 2020 Perşembe 09:44 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 09:44
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Kasaplar Mahallesinde yaşayan 18 yaşındaki Sinan Y'nin, 8 yaşındaki kardeşi Seyit Taha Y., ile evlerine yakın Türkbeleni tepesindeki ormanlık alana gittiği öğrenildi.

Sinan Y., bir süre sonra Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezi'ne gelerek, kardeşini ormanlık alanda bıçakla öldürdüğünü ikrar ederek teslim oldu.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Seyit Taha Y'nin vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından, Seyit Taha Y'nin cansız bedeni otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gözaltına alınan Sinan Y'nin psikolojik problemler yaşadığı ve uyuşturucu madde kullanmaktan kaydının bulunduğu belirtildi.

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