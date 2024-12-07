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Kan donduran olay! Aracındaki kadın cesediyle karakola gitti

İzmir'de Erdinç B. (34), polis merkezine giderek otomobilinde Eda Kuş'un (29) cesedi olduğunu söyledi. Şüpheli gözaltına alınırken, Erdinç B. tartışma sırasında sevgilisi Kuş'un tabanca ile kendisini vurduğunu öne sürdü.

DHA7 Aralık 2024 Cumartesi 13:33 - Güncelleme:
Kan donduran olay! Aracındaki kadın cesediyle karakola gitti
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Olay, sabah saatlerinde Gültepe Polis Merkezi'nde meydana geldi.

Korsan taksicilik yaptığı belirtilen Erdinç B., polis merkezine gidip, otomobilinde kız arkadaşı 1 çocuk annesi Eda Kuş'un cesedinin olduğunu söyledi. Erdinç B. gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada, sağ ön koltukta kanlar içerisinde Kuş'un cesedi bulundu.

İncelemede, Kuş'un sağ kulağına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından otomobildeki suç aleti tabancaya el konuldu.

Kuş'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Erdinç B., polisteki ilk ifadesinde sevgilisi Kuş ile aralarında 'kıskançlık' yüzünden tartışma çıktığını, kadının yanındaki tabancayı çıkarıp intihar ettiğini öne sürdü.

Kuş'un yakınları ise Erdinç B.'den bir ay önce ayrılan Kuş'un barışmak isteyen eski sevgilisinin tekliflerini reddettiği için cinayete kurban gittiğini iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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