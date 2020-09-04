Kan donduran olay! Tartıştığı ev arkadaşının boğazını kesti

IHA 04 Eylül 2020 Cuma 09:50 - Güncelleme: 04 Eylül 2020 Cuma 09:50

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Kağıthane'de birlikte yaşayan H.D (20) ile ev arkadaşı henüz bilinmeyen bir sebeple tartışmaya başladılar. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. İsmi öğrenilemeyen şüpheli, eline aldığı ekmek bıçağıyla H.D isimli arkadaşına saldırmaya başladı. Şüpheli, ev arkadaşını önce göğsünden daha sonra boğazından bıçaklayarak evden uzaklaştı.

KENDİSİNİ DIŞARIYA ZOR ATTI

Aldığı bıçak darbeleriyle yaralanan H.D. kendisi dışarıya attı. Yaşanan olay sonrası sokakta komşularının kanlar içinde yattığını gören vatandaşlar sağlık ekiplerine ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa bir sürede olay yerine gelen ekipler, yoğun kan kaybeden H.D’yi Şişli Etfal Hastanesine kaldırdı. Hastanede müdahale edilen H.D’nin hayati tehlikesi olmadığı ancak boğazında ve göğsünde bıçak yaraları olduğu öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, şüpheli ev arkadaşını yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

