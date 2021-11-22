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Kan donduran olay! Vücudu bulundu ama başı bulunamadı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, 70 yaşındaki Mustafa Keleş'in ormanlık alanda başı gövdesinden ayrılmış cesedi bulundu. Jandarma, Keleş'in başını bulmak için çalışma başlattı.

DHA22 Kasım 2021 Pazartesi 07:25 - Güncelleme: 22 Kasım 2021 Pazartesi 07:25
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Olay, akşam saatlerinde Çaycuma ilçesine bağlı Dursunlar köyünde meydana geldi. Köylüler, ormanlık alandaki arazide başı gövdesinden ayrılmış erkek cesedi buldu. Haber verilmesiyle köye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Güvenlik şeridi çekilen bölgedeki incelemede ölen kişinin Mustafa Keleş olduğu belirlendi. Mustafa Keleş'in bugün evinden ayrıldıktan sonra öldürüldüğü saptandı. Keleş'in kayıp başının bulunması için çalışma başlatıldı.

Cumhuriyet savcısı, olay yerinde incelemede bulunurken, köylülerin ifadesine başvuruldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

CESEDİ MORGA KALDIRILDI

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, hayvanlarını otlatmak için evden çıktıktan sonra ormanda başı gövdesinden ayrılmış halde cesedi bulunan Mustafa Keleş'in cenazesi, savcının yaptığı incelemenin ardından Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, Keleş'in başını bulmak için yaptığı çalışmada bir sonuca ulaşamadı. Çalışmaların sabah devam edeceği öğrenildi.

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