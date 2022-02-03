İSTANBUL 4°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2022 Perşembe / 16 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,5522
  • EURO
    15,3431
  • ALTIN
    789.83
  • BIST100
    1979.83
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Kan donduran sözler! ''Babamı öldürdüm, kaçmasaydı annemi de öldürecektim''
Güncel

Kan donduran sözler! ''Babamı öldürdüm, kaçmasaydı annemi de öldürecektim''

Bursa'da babası Halil Uysal'ı (65) ekmek bıçağıyla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Muhammet Cem Uysal'un (33) ifadesinde, 'Annem ve babam devamlı olarak tartışıyorlardı. Dün akşam yine tartıştılar. Sinirlenip, 'ikinizi de öldüreceğim' diyerek mutfaktan ekmek bıçağını aldım. Annem kaçıp kurtuldu. Babamı bıçakladım' dediği öğrenildi. Cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Halil Uysal, otopsinin ardından ilçede toprağa verilecek. Muhammet Cem Uysal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

DHA3 Şubat 2022 Perşembe 13:15 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 13:15
ABONE OL

Olay, dün akşam saatlerinde Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Muhammet Cem Uysal, Bağkur emeklisi olan babası Halil Uysal'ı mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla 7 yerinden yaraladı. Bu sırada evde bulunan Mürvet Uysal, kaçıp polis merkezine giderek oğlunun kocasını öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine adrese, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muhammet Cem Uysal gözaltına alınırken, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Halil Uysal, kurtarılamadı.

Muhammet Cem Uysal'ın emniyetteki ifadesinde çalışmadığını belirterek, "Yanında kaldığım annem ve babam sürekli olarak tartışıyorlardı. Rahatsız oluyordum. Bugün öğle saatlerinde tartıştılar. Akşam da yüksek sesle birbirlerine bağırınca sinirlendim. 'İkinizi de öldüreceğim' diye bağırıp mutfaktan bıçağı aldım. Annem evden kaçarak canını kurtardı. Babamı ise bıçakladım" dediği öğrenildi.

Cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Halil Uysal, otopsinin ardından ilçede toprağa verilecek. Muhammet Cem Uysal, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.