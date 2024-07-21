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Kanada'da 95 bin hektarlık alan yanıyor

Kanada'nın kuzeyinde etkisini gösteren orman yangınları 95 bin hektarlık alana yayıldı, alevler kontrol altına alınamadı.

AA21 Temmuz 2024 Pazar 10:14 - Güncelleme:
Kanada'da 95 bin hektarlık alan yanıyor
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Kanada'nın Alberta eyaletinin kuzeyinde etkisini gösteren orman yangınları 95 bin hektarlık alana yayıldı.

CBC News'in haberine göre, Alberta eyaleti yetkilisi Christie Tucker, bölgedeki orman yangınlarının henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı.

Tucker, yangınların 19 Temmuz'dan bu yana 30 bin hektar daha büyüdüğünü ve yaklaşık 95 bin hektarlık alana yayıldığını söyledi.

Bölge sakinleri için tahliye emri verilirken, yangının bölgedeki önemli ulaşım rotalarından olan 58'inci otoyola yaklaştığı kaydedildi.

Kanada'nın kuzeydoğusunda çıkan orman yangınları nedeniyle 13 Temmuz'da da yaklaşık 9 bin kişi tahliye edilmişti.

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