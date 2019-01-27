İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,2692
  • 6,0192
  • 220.129
  • 101.801
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Kanada'nın Çin Büyükelçisi görevden alındı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kanada’nın Çin Büyükelçisi John McCallum’u görevden aldığını açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kanada Başbakanlık Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada Başbakan Justin Trudeau, şu görüşlere yer verdi:
 
“Dün gece John McCallum’un aradım ve Kanada’nın Çin Büyükelçisi olarak istifa etmesini istedim ve kendisi de bu isteğimi kabul etti. John McCallum, neredeyse yirmi yıldır, Kanadalılara şerefli ve farklı bir şekilde hizmet etti. Yıllarca Milli Savunma Bakanı, Gaziler Bakanı ve son olarak da Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı olmak üzere pek çok görevde bulundu. Yaklaşık 40 bin Suriyeli mülteciyi Kanada’ya getirmede Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanı olarak çalışmaları Kanadalılara ilham kaynağı ve dünyaya örnek oldu. Ona ve ailesine geçen yıllar boyunca verdiği hizmet için teşekkür ediyorum. Pekin'deki Kanada Elçiliği Misyon Başkan Yardımcısı Jim Nickel, Kanada’yı Çin Maslahatgüzarı olarak temsil edecek.”
 

AÇIKLAMALARI ELEŞTİRİ KONUSU OLMUŞTU

Kanada’nın Çin Büyükelçisi John McCallum, iki ülke arasında diplomatik krize neden olan Huawei CFO’su Mıng Vancou’nun davası hakkında basına yaptığı açıklamalarla, muhalefet partilerinin boy hedefi haline gelmişti. Yaptığı açıklamalarda, Kanada’nın Mıng Vancou’nun ABD’ye iadesini iptal etmesi gerektiğini savunan McCallum, Vancou’nun kendini savunma konusunda elinde güçlü deliller olduğunu söylemişti.
 
Açıklamalarının diplomatik teamüllere uygun olmaması, devam eden ve duruşması yapılacak bir dava konusunda konuşması gibi nedenlerle eleştirilere maruz kalan McCallum, daha sonra ‘’yanlış konuştuğunu’’ ifade ederek özür dilemişti.
 
İADE DURUŞMASI 6 ŞUBAT'TA
 
Öte yandan Huawei CFO’su Mıng Vancou’nun ABD’ye iadesi davasında duruşması da, 6 Şubat günü Kanada’nın Vancouver kentinde başlayacak. Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibi Rın Cıngfey'in kızı ve şirketin CFO'su Mıng, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018'de Kanada'nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı. Kanada mahkemesi, 10 milyon Kanada doları kefaletle Mıng'ın şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

Hortum anında ne yapmalı?

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Manisa'dan sonra İzmir de sallandı

Manisa'dan sonra İzmir de sallandı

Sarı yeleklilerin öncülerinden Nicolle gözaltına alındı

Sarı yeleklilerin öncülerinden Nicolle gözaltına alındı

Trump geri adım atmıyor: O duvarı yapacağız

Trump geri adım atmıyor: O duvarı yapacağız

Türkiye'den Brezilya'ya taziye

Türkiye'den Brezilya'ya taziye

'BAE'de düzenlenen toplantıdan 'Suriye açılımı' çıktı'

'BAE'de düzenlenen toplantıdan 'Suriye açılımı' çıktı'

İran'dan dikkat çeken Türkiye mesajı

İran'dan dikkat çeken Türkiye mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken görüşme

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan dikkat çeken görüşme

'Yanlış yapmak istediler, uçaklarımız kalkınca dağıldılar'

'Yanlış yapmak istediler, uçaklarımız kalkınca dağıldılar'
 

POPÜLER HABERLER

Antalya Havalimanı´nda hortum sebebiyle servis otobüsü devrildi

Antalya Havalimanı´nda hortum sebebiyle servis otobüsü devrildi

Antalya'da hortum felaketi

Antalya'da hortum felaketi

Emeklinin avans ödemesi ne kadar olacak? 2019 Emekliye 3 maaş avans ne zaman alınacak?

Emeklinin avans ödemesi ne kadar olacak? 2019 Emekliye 3 maaş avans ne zaman alınacak?

Çölde Av Resim Müzesi'ne taşınıyor

Çölde Av Resim Müzesi'ne taşınıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA