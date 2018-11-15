Kanal İstanbul projesi kapsamında 10 köprü yapılması planlanıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 'Kanal İstanbul Projesi kapsamında 10 köprü yapılması planlanıyor' dedi.
- AA
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Turhan'ın açıklamalarından satır başları:
İptal edilen projemiz yok, ihale etmeyi düşündüğümüz bazı projeleri öteledik.
Ulaştırma ve altyapı projeleri Bakanlığımıza 14 milyar lira ek ödenek sözü verildi, bunu ay ay müteahhitlerimize ödüyoruz.
Kanal İstanbul Projesi kapsamında 10 köprü yapılması planlanıyor.
Ayrıntılar geliyor...
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