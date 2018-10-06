Kanal İstanbul projesinin ihalesi için son aşamaya gelindi

Projeyle ilgili ÇED raporu ile zemin etüt projelerinin tamamlanarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na teslim edildiği öğrenildi. İhalenin kasım ayının sonunda yapılması planlanıyor. Kanal İstanbul’un ihalesi için çalışmalar sürerken zemin etüt projesi işini geçen yıl 35 milyon TL bedelle alan Yüksel Proje Uluslararası Şirketi çalışmasını tamamlayarak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na teslim etti. Bakanlık bünyesindeki Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü yetkilileri, etüt çalışması üzerinde incelemelerini sürdürürken, projenin fiziki taslağı da tamamlandı.

Deprem kuşağında olan Türkiye’nin bu riski de göz önünde bulundurularak, kanalın geçeceği güzergâhta 100, 500, 2 bin 400 yıllık depremsellik çalışmaları yapıldı. Kanalın kaç şiddetinde depreme dayanacağı, deprem kaynaklı tsunami olasılığı, Karadeniz-Marmara arasında rüzgâr verileri çalışması, zemin ve jeolojik durumu da bu kapsamda ele alındı. Daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim (ÇED) Genel Müdürlüğü tarafından kamuoyuna açıklanan ön ÇED raporunun nihai şekilde tamamlandığı ve yakında kamuoyu ile paylaşılacağı öğrenildi. Çınar Mühendislik ve Müşavirlik Şirketi’nin hazırladığı ÇED raporunda, proje paydaşları olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği’nin görüşlerine yer verildi.

(HÜRRİYET)