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Kanalda boğulmaya karşı 'Adana usulü' önlem

Adana'da son iki haftada 5 boğulma vakası yaşanınca serinlemek için sulama kanalına giren gençler, kendilerince ip ile güvenlik önlemi geliştirdi.

IHA4 Haziran 2024 Salı 09:55 - Güncelleme:
Kanalda boğulmaya karşı 'Adana usulü' önlem
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Türkiye'nin en sıcak illerinden Adana'da hava sıcaklığı rekor seviyeye ulaştı. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte her yıl onlarca kişinin boğularak hayatını kaybettiği kanallara akın eden gençler yüzerek serinledi. Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan sulama kanalında yüzen gençler de, kanaldaki akıntıya kapılma ihtimali karşı ipe tutunarak sudan çıkabilecekleri güvenlik önlemi alarak suya giriyor.

SUDAN İPE TUTUNARAK ÇIKIYORLAR

Bölgede sulama kanalı üzerinde bulunan köprüden kanala atlayan gençler, bir süre yüzdükten sonra kendilerini akıntıya bırakarak sudan çıkmak üzere kanal kenarında bulunan demirlere bağladıkları ipe tutunuyor. Gençler, akıntıya kapılmaktan kendileri bu şekilde koruduklarını ifade ederek, ipe tutunarak sudan çıkıyor.

"GÜVENLİK AMACIYLA İPİMİZİ BAĞLADIK"

Çocukluğundan bu yana bu yöntem ile kanalda boğulma önlemi aldığını belirten Muhammet Kırtay, "Akıntıya kapılınca tutmak için güvenlik amacıyla ipimizi bağladık. Aramızda ufak çocuklar oluyor. İp güvenli oluyor. Ama kötü bağlanırsa sıkıntı işte. Küçük çocuklar tutunurlar. Bu ipler çok hayat kurtardı" dedi.

Öte yandan, Adana'da Ocak ayından bu yana 10 kişi sulama kanalında boğularak hayatını kaybetti.

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