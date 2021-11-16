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Güncel

Kanalizasyon çalışması sırasında bulundu! İnceleme başlatıldı

Bursa'da yağmur suyu ve kanalizasyon çalışması sırasında açılan çukurda, çatkı şeklinde yapılmış, tarihi oda mezar bulundu.

DHA16 Kasım 2021 Salı 17:08 - Güncelleme: 16 Kasım 2021 Salı 17:08
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İznik'in Eşrefzade Mahallesi Kuzgun Sokak'ta devam eden altyapı çalışmasında kazılan çukurda tarihi mezar bulundu. Tarihi mezarın incelenmesi için Müze Müdürlüğü'ne bilgi verildi. Kazı alanına gelen Müze Müdürlüğü ekipleri, çalışmaları durdurdu. İznik Emniyet Müdürlüğü ekipleri gözetiminde, mezarın bulunduğu alan, şerit ile çevrildi. Yetkililer tarafından yapılan incelemelerde, mezarın çatkı şeklinde yapılmış oda mezar olduğu ve incelemesi için kurula sunulacağı öğrenildi.

Kuruldan gelen karara göre çalışmalara devam edilip, edilmeyeceği belirlenecek.

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