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Kanalizasyon yenileme çalışmaları sırasında patlamamış 50 top mermisi bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde belediye ekiplerinin kanalizasyon yenileme çalışmaları sırasında Çanakkale Savaşları'na ait olduğu düşünülen patlamamış 50 top mermisi bulundu.

IHA20 Kasım 2024 Çarşamba 19:17 - Güncelleme:
Kanalizasyon yenileme çalışmaları sırasında patlamamış 50 top mermisi bulundu
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Dünyanın en kanlı savaşlarından olan Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı kahraman Mehmetçiğin düşmana geçit vermeyerek 'Çanakkale Geçilmez' destanını yazdığı Gelibolu Yarımadası'nda 109 yıl geçmesine rağmen savaşın izleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

50 PATLAMAMIŞ TOP MERMİSİ BULUNDU

Gelibolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kanalizasyon yenileme çalışmaları sırasında Çanakkale Savaşları'na ait olduğu düşünülen 50 patlamamış top mermisi bulundu.

KAÇ YILLIK VE KİMLERE AİT OLDUĞU TESPİT EDİLECEK

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Top mermileri Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na teslim edilmek üzere güvenli bölgeye sevk edildi. Yapılacak detaylı incelemenin ardından top mermilerinin kaç yıllık ve kimlere ait olduğu tespit edilecek.

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