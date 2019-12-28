Kanarya’ya panzer golcü

Star Spor 28.12.2019 00:12 - Güncelleme: 28.12.2019 08:00





SEZON sonunda şampiyonlukla kucaklaşmak isteyen Fenerbahçe öncelikle sol beke ve golcüsü Vedat Muriç’in yanına kaliteli birer oyuncu almayı planlıyor. Gol yollarında Vedat’ın daha rahat hareket etmesini isteyen Sarı-Lacivertli kurmayların PSG’de fazla süre alamayan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek Choupo Moting’in peşinde olduğu iddia edildi.



BONSERVİS PARASI YOK

Fransız basınından Le10Sport’un haberine göre, PSG yönetimi kadroda düşünmediği, yüksek maaşından kurtulmak istediği Kamerun asıllı Alman golcüyü Ocak ayında göndermek istiyor. Sarı-Lacivertli kurmayların 30 yaşındaki santrforla anlaştığı, kulübüyle pazarlık halinde oldukları bonservis parası vermeden almaya çalıştıkları vurgulandı.

ÇİN KULÜPLERİ VAZGEÇTİ

Fenerbahçe’den önce Choupo Mouting’le Çin kulüplerinin ilgilendiği ancak bu oyuncunun yüksek maaşı nedeniyle transferinden yeni kurallar nedeniyle vazgeçtikleri haberde yer aldı. 1.91’lik santrforun Fenerbahçe’ye sıcak baktığı, ayrıca sol kanat ve forvet arkasında da görev yapabildiği için Türk takımı tarafından tercih sebebi olduğu kaydedildi.