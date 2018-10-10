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Kandil, kadın terörist yüzünden birbirine girdi

Güvenlik güçlerine 12 Eylül 2018 tarihinde teslim olan T.G. isimli terörist, ifadesinde; elebaşı Murat Karayılan´ın çarpık ilişki içinde olduğu Ç.E. adlı bir kadın terörist yüzünden kendi korumasıyla kavga ettiğini söyledi.

  • DHA
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İtirafçı Terörist T.G. ifadesinde, terör elebaşlarından Karayılan'ın korumasının bu kavga sonucunda Ç. E isimli kadın teröristle Avrupa´ya kaçtığını, kaçmalarının sebebinin ise örgüt içinde giderek yaygınlaşan infazlardan çekinmeleri olabileceğini söyleyerek "En son Munzur bölgesinde S.G. adlı bir erkek terörist benzer nedenlerle infaz edildi" dedi.
 
SAPIK İLİŞKİLER YUMAĞI KANDİL
 
Etkin durumda olan Z.S. isimli diğer bir kadın teröristin ise kendinden düşük pozisyondaki bir erkek teröristle ilişkisi yüzünden daha düşük bir mevkiye getirildiğini ifade eden T.G. isimli terörist, üst seviyelerde elebaşlarının dertleri uçkurları iken diğer teröristlerin izbe mağaralarda köle gibi çalışmaya veya çatışmalarda ölüme gönderildiğini aktardı.

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