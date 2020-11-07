İSTANBUL 16°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Kasım 2020 Cumartesi / 21 RebiülEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,5205
  • EURO
    10,1435
  • ALTIN
    534.824
  • BIST100
    1191.96
Güncel

Kandil-YPG birbirine girdi! Çatışma an meselesi

Terör örgütü PKK'nın Kandil'deki kadrosu ile ABD korumasındaki alt örgütü YPG'nin yönetimi arasında 'petrol savaşı' yaşanıyor. İstihbarat değerlendirmelerine göre, YPG/PYD'den oluşan SDG'nin yöneticisi ‘Mazlum Kobani' kod adlı Ferhat Abdi Şahin'in, ABD'li petrol şirketleriyle anlaşma imzalaması Kandil'de kriz çıkardı. Şahin'in Karayılan'a rest çektiği, anlaşmazlığın ‘fiziki çatışma'ya gidebileceği belirtiliyor.

07 Kasım 2020 Cumartesi 09:31 - Güncelleme: 07 Kasım 2020 Cumartesi 09:33
ABONE OL

Terör örgütü YPG/PYD’nin oluşturduğu sözde Suriye Demokratik Güçleri’nin elebaşı ‘Mazlum Kobani’ kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in, ABD ordusunun korumasında Suriye’de ele geçirdiği petrol bölgeleri için ABD’li petrol şirketiyle anlaşma imzalaması, Kandil’de kriz yarattı. İstihbarat değerlendirmelerine göre; örgütün sözde elebaşlarından Murat Karayılan’ın, ‘petrol parası’ konusunda Şahin’le ciddi anlaşmazlık yaşadığı, bu anlaşmazlığın ‘fiziki çatışmaya’ gidebileceği belirtiliyor.

KANDİL’İ DİNLEMİYOR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Kandil’deki elebaşlarının, Şahin’in ABD desteğiyle YPG’nin kontrolünü ele geçirdiğini ve örgüt disiplininden koptuğunu düşündükleri istihbari bilgilere yansıdı. Şahin’in de Kandil’den gelen talimatları yerine getirmediği, Kandil’e yardım ve militan göndermediği de belirtiliyor. Bilgilere göre, Şahin ayrıca, kendi yönetim kadrosuna, “Kandil’in kendisine emir veremeyeceğini, Kandil’deki elebaşların saklandıkları mağaralardan çıkamadıkları, canlarının derdine düştüklerini” söyledi ve “artık onların liderliğinin geçerli olmadığını” vurgulamaya başladı.

LİDERLİK MÜCADELESİ

‘Mazlum Kobani’ kod adlı terörist Şahin’in, ABD ile yakın çalışması, ABD’li petrol şirketleri ve Şam yönetimi ile ilişkisi nedeniyle örgüt içinde ‘liderlik mücadelesine’ girdiği de gelen bilgiler arasında.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.