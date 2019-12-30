Son dakika... MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon: Kandil'de yakalanan 2 terörist Türkiye'ye getirildi
Van Mit Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Irak'ın kuzeyindeki Kandil’de faaliyet gösteren ve aranmakta olan Sema Farkin ve Beritan Avesta isimli BTÖ mensupları yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
30.12.2019 15:20 - Güncelleme: 30.12.2019 15:22
Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Irak'ın kuzeyindeki Kandil’de faaliyet gösteren ve aranmakta olan Sema Farkin ve Beritan Avesta isimli BTÖ mensupları yakalanarak Türkiye'ye getirildi.