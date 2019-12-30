30.12.2019 15:20 - Güncelleme: 30.12.2019 15:22

Van MİT Bölge Daire Başkanlığı ile Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Irak'ın kuzeyindeki Kandil’de faaliyet gösteren ve aranmakta olan Sema Farkin ve Beritan Avesta isimli BTÖ mensupları yakalanarak Türkiye'ye getirildi.