Kandil’deki terörist başı Mustafa Karasu: CHP’yi destekleyeceğiz

Kandil’deki terörist başı Mustafa Karasu'nun 15 Temmuz darbesinden 5 ay önce söylediği “Demokrasi bloku kurulmalı" sözlerini hatırlatan Star Gazetesi Yazarı Ahmet Kekeç, bu blokun CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti ve HDP'nin içinde bulunduğu farklı refiklerle ve paydaşlarla kurulduğu belirtti. Bu blokta HDP'nin geride durduğunu dikkat çeken Kekeç, HDP tabelalarının çeşitli il ve ilçelerde CHP-İP-SP-DP'nin tabelaların yanında yer almadığını söyledi.

İşte Ahmet Kekeç'in "Kandil’deki terörist CHP diyor, başka bir şey demiyor" başlıklı yazısı...

Kandil’deki terörist başı Mustafa Karasu’nun biricik rüyasıydı... Diyordu ki, “Demokrasi bloku kurulmalı, CHP de bunun bir parçası olmalıdır.”

Bunu ne zaman söylüyordu?

15 Temmuz darbe girişiminden yaklaşık 5 ay önce.

Zikredilen “demokrasi blokunu” (!) Fetullahçı teröristler kuracaktı ama “millet”e tosladılar.

Karasu’nun da içinde ukde kaldı.

Bu “blok” mutlaka kurulmalıydı.

Kuruldu.

Üç yıl gecikmeyle de olsa kuruldu.

Hem de farklı refiklerle ve “paydaşlarla...”

Fakat bu blokta HDP sütre gerisinde duruyor. CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti’nin tabelaları var ama HDP’nin tabelası yok.

Niye mi?

Bunu Mustafa Karasu açıklasın: “Türkiye genelinde yürütülen politikalarla yerel politikaların dengeleri ve dili her zaman farklıdır. Bu açıdan partilerin merkezi politikaları yanında yerel dinamiklerine de bakmak önemlidir. Bu açıdan hem AK Parti-MHP iktidarına kaybettirmek hem de yerel dinamiklerin özgünlüklerini dikkate almak esas alınırsa HDP’nin metropollerdeki politikasının ne kadar doğru olduğu anlaşılır.”

Mustafa Karasu diyor ki, “Metropollerde HDP tabelasının görülmesi şart değil... Maksat cumhur ittifakına kaybettirmekse, CHP’nin de içinde yer aldığı blok desteklenmelidir.”

Karasu, işlev yüklediği CHP’den son derece memnun.

Bu memnuniyetini de şu ifadelerle dile getiriyor: “HDP, sadece Kürtlerin içinde yer aldığı parti değildir. Kürtlerin metropollerdeki ve Türkiye’deki temel dostları ve müttefikleri sol demokrat güçlerdir. Bunların her zaman yerelde CHP ile belli bir ilişkileri vardır. Daha doğrusu CHP’nin yerel dinamiklerinin sol demokratik güçlerle ilişkilenmeleri söz konusudur.”

Biraz karışık bir açıklama gibi duruyor ama terörist başı Mustafa Karasu’nun söylediği şey çok net: “Bizim müttefikimiz, her zaman ve her şeye rağmen, CHP’dir...”

Karasu’nun açıklamasını müteakip, bir açıklama da HDP Muğla İl Başkanı Yılmaz Yüksel’den geldi.

HDP, Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayını çekecekmiş...

Hayır, çoktan çekmişler de, buna mazeret arıyorlar.

Sadece Büyükşehir’de değil, tüm ilçelerde adaylarını çekmişler...

İsterseniz, Muğla İl Başkanı Yüksel anlatsın: “Muğla'da Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mehmet Polat dâhil, Bodrum, Dalaman, Köyceğiz, Marmaris, Milas, Menteşe, Ortaca ile Ula ilçelerindeki adaylarımızı çektik. Datça, Fethiye, Seydikemer, Yatağan ve Kavaklıdere'de zaten aday göstermemiştik... Adaylarımızı geri çekmemizin nedeni AK Parti- MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na tepki göstermek. Hangi partiyi destekleyeceğimizin kararını ise genel merkezimiz verecek...”

Eleman müjde veriyor...

Muğla’daki bütün adaylarını geri çekmişler.

Maksat kazanmak değil, AK Parti ve MHP’ye kaybettirmekmiş...

Hangi partiyi destekleyeceklerini ise genel merkez belirleyecekmiş.

Sizce hangi partiyi destekleyecekler?

Daha doğrusu, HDP genel merkezi Kandil’e sormadan karar alabilir mi? Ya da bugüne kadar bağımsız karar alabilmişler mi?

Mustafa Karasu “CHP’yi destekleyeceğiz” diyor.

HDP politikalarının Kandil’den belirlendiği Karasu tarafından da itiraf edildiğine göre, Kemal Kılıçdaroğlu bu “ittifak resmi”ni nasıl açıklayacak.

Hadi Kılıçdaroğlu’nun pişkin bir tarafı var; şeytanla işbirliğini bile tevil edebilir.

Karamollaoğlu nasıl açıklayacak?

Karamollaoğlu’nun TV 5’te kürsü verdiği sahte AK Parti’liler nasıl açıklayacak?