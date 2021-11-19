Kandil'in beyin ölümü! Örgüt elebaşları birbirine girdi

Akşam Gazetesi 19 Kasım 2021 Cuma 08:53 - Güncelleme: 19 Kasım 2021 Cuma 08:54

Elebaşı Abdullah Öcalan ile terör örgütünü kurarak PKK'nın temellerini atan 'Fuat' kod adlı Ali Haydar Kaytan MİT ve TSK'nın düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. PKK/KCK'nın 'ideolojik lider' olarak konumlandırdığı, örgüt kadrolarınca 'mücadelenin yaşayan tarihi' olarak bilinen Kaytan'ın, Türkiye'ye karşı gerçekleştirdiği eylemlere PKK'nın kuruluşundan önce Tunceli'de asayiş olaylarıyla başladığı saptandı. Öcalan'ın 'kendisinden sonra örgütte sözü geçecek kişi' olarak tanımladığı, Türkiye'nin son 44 yıldır karşı karşıya kaldığı tüm terör eylemlerine karar veren ve 'çekirdek kadro' içindeki en yaşlı örgüt üyesi olan Kaytan için uzun soluklu bir operasyon gerçekleştirildi.

GÖMENLERE TEK TEK İNFAZ

MİT'in hedefinde olan ve korkudan sürekli yer değiştiren Ali Haydar Kaytan'ın da içinde olduğu çok sayıda terörist özel bir operasyonla imha edildi. Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü elebaşlarından Kaytan'ın ölümü, PKK'dan kopmaların önüne geçmek ve teröristlerin moralini yüksek tutmak amacıyla gizlendi. Terörist Kaytan'ın cesedi, sadece üst düzey kadro tarafından bilinen bir yere gömüldü ve defin işlemini yapan PKK'lılar zamanla tek tek infaz edildi.

SALDIRI EMİRLERİ ONDAN

Kaytan'ın canlı bomba eylemcisi teröristlerin seçiminde yer aldığı, teröristlerin Türkiye'ye gönderilmeden önce aldıkları son ideolojik eğitimlere bizzat katıldığı öğrenildi. Ankara Merasim Sokak'ta bomba yüklü aracın patlatılması sonucu 29 kişinin hayatını kaybettiği, 87 kişinin yaralandığı ve Kızılay Güvenpark otobüs duraklarında bomba yüklü aracın patlatılarak 36 kişinin hayatını kaybettiği ve 349 kişinin de yaralandığı saldırıların talimatını bizzat Kaytan'ın verdiği tespit edildi.

ÖRGÜT BİRBİRİNE GİRDİ

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, öte yandan Kaytan'ın ölümü, terörist Cemil Bayık ile Murat Karayılan arasında tartışmaya neden oldu. Bayık, örgütün silahlı unsurlarını 'tedbirsiz' davranmakla suçlarken, Karayılan, Kandil eteklerindeki mağaralardan çıkamayan Bayık'ı örgüt liderlerini sürekli eleştirerek kaderine terk etmekle suçladı.

KADINLARA DÜŞKÜNDÜ

Kuzey Suriye'de görev yaparken kadınlara olan düşkünlüğü nedeniyle Kandil'e çekilen Kaytan'ın elebaşı Bayık tarafından da uyarıldığı hatta bu sebeple yönetim içinde dışlandığı öğrenildi.

KIRMIZI LİSTEYE SON BİR YILDA 10 ÇİZİK ATILDI

28 Eylül 2020: Sözde Botan saha sorumlusu Vahiyettin Karay Van Çatak'ta etkisiz hale getirildi.

7 Ekim 2020: Diyarbakır'da gerçekleştirilen hava destekli operasyonda kırmızı kategoride aranan "Doktor Amara" kod isimli Müzeyyen Aydınlı etkisiz hale getirildi.

12 Kasım 2020: Tunceli Ahpanos Vadisi'nden düzenlenen operasyonda, sözde Tunceli Saha Sorumlusu, kırmızı listede aranan İsmail Sürgeç etkisiz hale getirildi.

2 Şubat 2021: Terör örgütü PKK/ KCK'nın Amanos saha sorumlusu "Bedrettin Bedirhan" kod adlı İbrahim Şengül Hatay'da etkisiz hale getirildi.

29 Nisan 2021: PKK'nın sözde Orta Saha Karargâhında Kadın Sorumlusu olarak faaliyet gösteren kırmızı kategorideki terörist Suna Taş Diyarbakır Lice İlçesi kırsalında etkisiz hale getirildi.

30 Mart 2021: Mardin Nusaybin'de Hevram Havraman Avyer kod adlı Hasan Mahmudi etkisiz hale getirildi.

18 Mayıs 2021: Diyarbakır Lice'de MİT'ten alınan istihbaratla düzenlenen operasyonda sözde Diyarbakır sorumlusu "Agit Bismil" kod adlı Aydın Şimşek etkisiz hale getirildi.

22 Haziran 2021: MİT'in Irak'ın Süleymaniye kentindeki nokta operasyonuyla PKK'lı Ulaş Doğan etkisiz hale getirildi.

28 Eylül 2021: MİT'in Suriye'nin Kamışlı bölgesinde düzenlediği operasyonda PKK'nın sözde merkez komite üyesi Engin Karaaslan etkisiz hale getirildi.

10 Kasım 2021: Terör örgütü PKK/KCK'nın sözde merkez komite üyesi Nazlı Taşpınar, Gara'da etkisiz hale getirildi.