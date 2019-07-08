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Kandil'in kalbine nokta atışı

MİT ve TSK’nın ortak operasyonuyla Kandil’de PKK’ya ağır darbe vuruldu. Terör örgütünün en tepedeki 7 elebaşından biri olan sözde başkanlık konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed öldürüldü.

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Güvenlik güçleri yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da terör örgütü PKK’ya ağır darbe vurmaya devam ediyor. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve TSK ortak operasyonla PKK’ya ağır darbe vurdu. Terör örgütü PKK/KCK’nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyelerinden Diyar Garip Muhammed Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) ortak operasyonuyla etkisiz hale getirildi. 

YERLİ VE MİLLİ İMKAN 

MİT ve TSK tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla tamamlanan ortak operasyon, 27 Haziran Perşembe günü Kandil’in Kortek Virajları bölgesinde gerçekleştirildi. Operasyonda PKK/KCK’nın sözde başkanlık ve yürütme konseyi üyesi Diyar Garip Muhammed etkisiz hale getirildi. 

KANDİL’DE İLK 

Operasyon, PKK’nın sözde ana karargahının bulunduğu Kandil’de ilk defa üst düzey bir PKK’lının etkisiz hale getirilmesiyle dikkati çekti. ‘Halmat Diyar’ kod adlı, 1973 Irak Süleymaniye doğumlu Diyar Garip Muhammed, 1992’de katıldığı terör örgütü PKK/KCK’nın sözde başkanlık konseyinin 7 üyesinden biriydi. Sözde ‘başkanlık konseyinin’ örgütteki görev ve yetkilerinin, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın cezaevinde olmasından dolayı fiili anlamda daha da arttığı belirtiliyor. 

Gri listedeki terörist öldürüldü

Pençe Harekatı’nda terör örgütü PKK’ya ağır darbe vuran Mehmetçik, yurt içinde de hainlere göz açtırmıyor. TSK, MİT, emniyet ve jandarma unsurlarının daha önce teslim olan 1 teröristin verdiği bilgileri analiz ederek yaptığı ortak çalışma neticesinde Şırnak’ın Gabar Dağı bölgesinde 2 bölücü terör örgütü mensubu İHA ile tespit edildi. İcra edilen hava harekatı ile 2 terörist etkisiz hale getirildi. Ölen teröristlerden birinin gri kategoride aranan Çektar kod adlı Mehmet Şirin Arslan olduğu tespit edildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte örgütsel malzemeler ele geçirildi.

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