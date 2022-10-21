Kandil'in kanlı eline sarılanlar TSK'ya iftiraya kadar vardı! Hain içerideyse kapı kilit tutar mı?

Örgütün siyasi kolu HDP'nin başını çektiği güruh, öldürülen teröristler üzerinden büyük bir algı operasyonuna girişti.

Mehmetçik'in, teröristleri öldürdüğü operasyonda 'kimyasal silah' kullandığını öne süren HDP'ye bir destek de Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'dan geldi. Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, terör örgütü PKK'nın yayın organına konuşarak, örgütün Türk askerinin kimyasal silah kullandığına dair iftiralarına destek verdi.

Skandal ifadeleri sarf eden TTB Başkanı Fincancı, terör örgütünün kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 'kimyasal silah' kullanmakla suçladı.

Teröristlerin cesetlerini incelediğini söyleyen Fincancı, "Daha önce de incelemiştim. Sinir sistemini doğrudan tutan toksik gazlardan birisi kullanılmış durumda. Çok çeşitli kimyasal silahlar var. Her ne kadar kullanılması yasak olsa da ne yazık ki çatışmalarda kullanıldığını görüyoruz." diye konuştu.

MERHAMETİYLE NAM SALAN YİĞİTLERE İFTİRA ATMAK

Star Gazetesi bu çirkin iftirayı mercek altına aldı.

Bir ordu düşünün ki merhameti nam salmış, bir ordu düşünün ki, yolda kalanı sırtında taşıyan, aç olanı elleriyle doyuran.

Havada, karada, denizde gerekirse masada, Türkiye haklarını korumakta son derece mahir. Üzücü olan şu ki hain içeriden olunca kapı kilit tutmuyor.

Mesnetsiz ve temelsiz bu iddialar 24 TV ekranlarında değerlendirildi.

Uzmanlar, Fincancı'nın bu mesnetsiz ve temelsiz iddialarını 24 TV'ye değerlendirdi.

BU AÇIKLAMALARIN TAMAMI TÜRKİYE'Yİ KARALAMAYA YÖNELİK

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğr. Üy. Dr. Levent Ersin Orallı, "Türk Tabipleri Birliği diye başladığımızda başındaki Türk kelimesinden bir yerli vurguyu beraberinde getiriyor diye umut ediyoruz. Bununla birlikte bundan birkaç yıl önce sayıları bini bulan bir grup akademisyen, devletten maaş olan bir grup akademisyen benzer bir iftirayı ortaya atmıştı. Bu açıklamalarda aynı köhnemiş, tüm emirlerini yurt dışından alan bir zihniyetin ürünü. Amaç yaklaşan seçimler öncesi Türkiye'yi bir kaotik duruma sürükleyebilir miyiz düşüncesi... Bu açıklamaların tamamı Türkiye'yi karalamaya yönelik, çok acı ki bunu bir hekimin angaje edilerek yapması. Bunun bizim bu topraklarda yüzlerce kahraman yetiştirdiğimiz gibi, onlarca hain yetiştirdiğimizi de ortaya koyuyor." dedi.

CHP ve TTB'nin kaynağı Kandil

Star Gazetesi Yazarı Resul Tosun ise "Bu iftiranın kaynağı PKK'nın merkezi. Kandil'den gelen bu iftirayı TTB'nin gündeme taşıması ve CHP'li bir vekilin Meclis'e taşıyor olması inanılır gibi değil. Kaynağınız nedir? PKK terör örgütü. Bunun Meclis'te konuşulacak bir mesele haline getirilmesi, çürütülmesi gelirken tam tersi onu güçlendirme doğrulamak amaçlı bir yaklaşım olarak görülüyor. " dedi.

"AMAÇ, HDP'Lİ SEÇMENİN OYLARI"

CHP'li isimlerin bunu gündeme taşımaktaki amaçlarının HDP'li seçmenlerin oyu olduğunu belirten Tosun, "CHP'nin sorunu 2023 seçimlerinde HDP'nin oyunu almadan seçimi kazanmayacaklarını biliyorlar, HDP ve dolayısıyla PKK'yı aklayacak açıklamalar yapmaktan geri durmuyorlar. TSK'nın kanun ve kurallara uyan tutumu bütün dünyanın malumudur. Kendi devletini ve ordusunu itham eden şekilde yapılan açıklamalar konunun meclise taşınmasında iyi niyet olmadığını ortaya çıkarıyor " dedi.

Tosun, "CHP'nin bu saatten sonra kurumsal olarak bir açıklama yapmasının çok bir anlamı yok. Yapacakları kanaatinde de değilim." şeklinde konuştu.

Star Gazetesi