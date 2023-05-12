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  • Kandil'in Kılıçdaroğlu'na desteği sürüyor! Peş peşe skandal açıklamalar
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Kandil'in Kılıçdaroğlu'na desteği sürüyor! Peş peşe skandal açıklamalar

14 Mayıs'a kısa süre kala PKK'dan 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklamaları gelmeye devam ediyor. Son olarak skandal sözler sarf eden terör örgütü PKK'nın Merkez Komitesi üyesi Helin Ümit, '14 Mayıs'ta Cumhuriyeti biz yıkacağız. 15 Mayıs'ta Kürdistan gerçeği ile yüzleşip yeni bir döneme gireceğiz' diye konuştu.

Sabah12 Mayıs 2023 Cuma 11:37 - Güncelleme:
Kandil'in Kılıçdaroğlu'na desteği sürüyor! Peş peşe skandal açıklamalar
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Türk askerinin başarılı operasyonları karşısında ağır kayıplar veren ve bitme noktasına gelen terör örgütü PKK umutlarını önümüzdeki seçimlere bağladı.

Sabah'ın haberine göre, son olarak terör örgütü PKK Merkez Komitesi üyesi Helin Ümit, "14 Mayıs'ta cumhuriyeti biz yıkacağız. 15 Mayıs'ta Kürdistan gerçeği ile yüzleşip yeni bir döneme gireceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'yi Suriye ve Irak örnekleri üzerinden alçakça tehdit eden PKK elebaşı Ümit, "Kim bizi oyuna getireceğini, aldatacağını yönlendireceğini sanıyorsa yanılıyordur. Türkiye'de sistem değişecek. Değişim-dönüşümle ilgili uluslararası güçler de yanımızda. Suriye ve Irak'ın nasıl parçalandığı ortada. Bu manzaraya göre Türkiye'de büyük kaybedecek" diye konuştu.

ELEBAŞLARINDAN SKANDAL AÇIKLAMALAR

KONGRA-GEL Başkanı PKK'lı Remzi Kartal da, "Millet İttifakı'nın kazanması sadece AK Parti yenilgisi değil. Oluşan hava çok olumlu. Herkes bunu daha da büyütmeli. Kürt şehirleri ve metropollerdeki halklarımız bütün işlerini dondurarak, seçime kilitlenmeli" ifadelerini kullandı.

PKK'nın elebaşlarından Cemil Bayık da şunları söyledi: "AK Parti-MHP iktidarına son verme imkânı ele geçmiş durumda. Bu fırsat iyi değerlendirilmelidir."

PKK yönetim organı KCK Eş Başkanı Murat Karayılan da "Bu dönemde herkes birleşmeli ve birliğini göstermeli. Eğer böyle bir destek sunarlarsa, bu, gelecekte kurulabilecek olan ve herkesin katılacağı Kürdistanî birliğin temeli olacak" ifadelerini kullandı.

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