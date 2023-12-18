CHP'de yaşanan genel başkan değişikliği sonrasında Ekrem İmamoğlu desteğiyle koltuğa oturan Özgür Özel göreve geldiği ilk günden itibaren PKK'nın siyasi kolu DEM Parti ile ilişkilerini güçlendirme yoluna gitti. Yaptığı açıklamalarla Kandil'e selam çakan Özel bununla da yetinmeyip DEM Parti'yi ziyarete giderek yerel seçimler için oy dilendi.

"ŞEYTANLAŞTIRACAK DEĞİLİM"

Özel bu tavrının yanında kullandığı "Gözümün önünde bir suç işlemeyen partileri birileri istiyor diye şeytanlaştıracak değilim. Bunu da herkes böyle bilsin.." sözleriyle Kandil'in siyasi kolunu meşrulaştırmaya çalıştı.

"İŞ BİRLİĞİNİ KAMUOYU BİLMELİ"

Özgür Özel, HDP/DEM Eş Genel Başkanları ile görüştüğünü belirterek "Onlarla da bir iş birliği yapacaksak bunu kamuoyunun bilmeye hakkı var. Bir görüşme olacaksa açıktan yapılmasına yönelik isteği son derece haklı bir talep olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE DÜŞMANININ ELİNİ ÖPTÜ

Bu açıklamalarla da yetinmeyen Özel, Türkiye düşmanlığıyla tanınan Pervin Chakar'ın elini öperek kameralara poz verdi.

Yaptığı açıklamalarla Kandil'in gönlünü kazanan Özel, DEM Parti'yi ziyaret ederek diyaloğun süreceğini belirtti. Ziyaret sonrası konuşan Özel "Bundan sonraki süreçlerde diyaloğumuz sürecek" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ'DEN CHP'YE YEŞİL IŞIK

Diğer yandan DEM Parti'de yerel seçimlere yönelik toplantılar sürerken bir sonuç bildirgesi yayımlandı. Bildirgede "çeşitli işbirlikleri ve güç birlikleri kurulacağı" ifade edilirken "kent uzlaşısı zeminini oluşturmak" ise öncelikli görev olarak sayıldı.

KENT UZLAŞISI DEVREDE

CHP yandaşı Cumhuriyet'te yer alan habere göre parti, düşük oy aldığı illerde ise adaylık için eğilim yoklaması yapmakla birlikte "kent uzlaşısı"nı devreye alacak. Bu durumda CHP ile ittifak masada olacak.

CHP ADAYINI DESTEKLEME KARARI

Diğer yandan DEM Parti'nin gerekirse çok sayıda ilde CHP adayını desteklemek için aday dahi çıkarmayacak.

KANDİL BATI İLLERİNDEN DE BELEDİYE İSTİYOR

Diğer yandan Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi kaleme aldığı köşe yazısında DEM Parti ile CHP arasındaki pazarlığa değindi.

İşte Selvi'nin açıklamasında öne çıkanlar:

İster açık olsun ister gizli pazarlık DEM'in CHP'ye vereceği destek karşısında ilçe belediye başkanlığı istediği söyleniyor. Siyasi kulislerde konuşulduğuna göre; DEM'in sadece İstanbul'da değil, Ankara, İzmir, Aydın ve Antalya'da da ilçe belediye başkanlıkları talep ettiği ifade ediliyor.

İMAMOĞLU'NDAN 2 BELEDİYE TALEBİ

DEM'in Ekrem İmamoğlu'na destek karşılığında İstanbul'da iki belediye başkanlığı istediği konuşuluyor. Biri Esenyurt, diğeri Sultangazi. Ancak görüşmeler sonucunda sadece bir belediye başkanlığı verilir ise Esenyurt'u tercih edeceği ifade ediliyor. DEM neden İstanbul başta olmak üzere bölgeye göre daha batıda yer alan Ankara, Antalya ve Adana'da belediye başkanlığı talep ediyor?

Çünkü DEM, Batı dünyasına sadece bir bölge partisi olmadığını, Türkiye'nin batısında da belediye başkanlıkları kazandığını göstermek istiyor. Tabii bir de geçen seçimde taban tarafından eleştirildiği için bu kez bir şey almadan destek vermedik, ilçe belediyesini aldık demek istiyor.

TİP'İN ADALAR İSTEĞİ

TİP'in de ilçe belediye başkanlığı talebi olduğu söyleniyor. Şişli'yi, Beşiktaş'ı isteyebilir ama TİP'in Adalar'ı talep ettiği söyleniyor. CHP bol kepçe dağıtan bir parti olduğu için herkesin gözü açıldı. Ümit Özdağ'ın, MİT Başkanlığı ve üç bakanlık kopardığı, yüzde 1 oyu bile olmayan partilerin 39 milletvekilliği aldığı bir partiden TİP, Adalar Belediye Başkanlığı'nı istemiş çok mu?

İYİ PARTİ'YE ÜÇ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

GERÇEKLERİN ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır derler. Cumhurbaşkanlığı seçiminden hemen sonraydı, 17 Ağustos tarihinde HDP'nin iki ilçe, İYİ Parti'nin ise üç ilçe istediği kulisini CNN Türk canlı yayınında paylaşmıştım. DEM şimdi bu iki ilçeyi istiyor. Nasıl bir uzlaşıya varırlar orasını bilemem. Madalyonun bir de İYİ Parti cephesi vardı. İYİ Parti'den istifa eden eski İBB Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, Ekrem İmamoğlu'nu desteklemeleri karşılığında üç belediye başkanlığı sözünü aldıklarını açıkladı. Buğra Kavuncu'nun, "Beşiktaş'ı bile verseler işbirliği yapmayacağız" dediğini söyledi. İYİ Parti, Meral Akşener'in oturduğu Üsküdar'ı, Şile'yi ve bir de CHP'nin banko kazanacağı bir belediyeyi istiyordu. Beşiktaş işi oradan çıktı.