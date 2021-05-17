17 Mayıs 2021 Pazartesi 10:38 - Güncelleme: 17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:54

Eski CHP milletvekili Dursun Çiçek katıldığı canlı yayında 'Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın kazanması için ikinci turda HDP'ye bir iki bakanlık vaad edilebilir' şeklindeki ifadelerini Millet İttifakı'nın kapalı kapılar ardındaki pazarlığını deşifre etmişti.

"NEDEN BAKANLIK YAPMASINLAR?"

Katıldığı televizyon programında konuşan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, HDP'lilerin bakanlık yapması konusunda, 'Yasamada başkan vekilliği yapan insan neden bakanlık yapamasın?' dedi.

Bu soruya "TBMM yasama organı, burada başkan vekilliği yapan bir insan neden bakanlık yapmasın?" cevabını veren Tekin, HDP'lilere bakanlık verebileceklerini ifade etti.