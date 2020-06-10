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Kandırılarak YPG/PKK'ya katılan oğullarının taziyesine gelen teröristleri kovdular

Suriye'nin kuzeydoğusunda yer alan Amude ilçesinde 2 yıl önce kandırılarak terör örgütü YPG/PKK saflarına katılan 23 yaşındaki terörist Elçi İbrahim Sleyfi'nin ölüm haberini alan ailesi, taziyeye gelen örgüt üyelerini kovarak tepki gösterdi.

AA10 Haziran 2020 Çarşamba 17:23 - Güncelleme: 10 Haziran 2020 Çarşamba 17:24
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Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Amude ilçesinde yaşayan Sleyfi ailesi, 2 yıl önce YPG/PKK saflarına kandırılarak katılan çocuklarının ölüm haberiyle terör örgütüne öfke püskürdü.

23 yaşındaki terörist Elçi İbrahim Sleyfi'den uzun zamandır haber alamayan aile, çocuklarının 1 yıl önce öldüğünü öğrendikten sonra dün taziyeye gelen YPG/PKK'lıları kovdu.

Çocuklarının mağdur olduğunu savunan aile, taziye çadırında YPG/PKK'lılarca asılan terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın posterlerini de parçaladı.

Aileyi tehdit eden YPG/PKK’lılar, teröristin cesedini henüz teslim etmedi.

YPG/PKK, Suriye'de devam eden iç savaş boyunca işgal ettiği bölgelerde binlerce genci kandırarak veya kaçırarak saflarına katmıştı.

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