Kanında uyuşturucu çıkan sürücüye 7 bin 185 lira ceza Aydın'ın Efeler ilçesinde, yol uygulamasında durdurulan otomobildeki R.D. ile sürücü M.Y'ye ehliyetsiz ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan 7 bin 185 lira para cezası kesildi.