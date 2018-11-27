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Kanında uyuşturucu çıkan sürücüye 7 bin 185 lira ceza

Aydın'ın Efeler ilçesinde, yol uygulamasında durdurulan otomobildeki R.D. ile sürücü M.Y'ye ehliyetsiz ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan 7 bin 185 lira para cezası kesildi.

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Aydın'ın Efeler ilçesinde, yol uygulamasında durdurulan otomobilde 318 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı. 
 
Alınan bilgiye göre, Serçeköy Mahallesi uygulama noktasında şüpheli bir otomobil jandarma ekiplerince durduruldu.
 
Otomobilde yapılan aramada, 318 gram metamfetamin ele geçirildi.
 
Otomobildeki R.D. ile gözaltına alınan sürücü M.Y'ye ehliyetsiz ve uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanmaktan 7 bin 185 lira para cezası kesildi.

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