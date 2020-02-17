Kanser hastaları saç ve cilt bakımıyla moral buldu

AA 17 Şubat 2020 Pazartesi15:45 - Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 15:45

Adapazarı ilçesinde faaliyet gösteren bir güzellik salonu ile Lösemi ve Kanser Hastaları Sağlık Eğitim Derneği (KANSERDER) iş birliğiyle geçen yıl kanser tedavisi gören hastalara moral vermek için "Güzel olmak, her kadının hakkıdır" sloganıyla proje başlatıldı.

Projeyi geleneksel hale getirmek isteyen güzellik salonu yetkilileri, bu yıl da kanser hastalarına ücretsiz cilt, kaş ve saç bakımı yaptı. Güzellik merkezinde bakım yaptırmanın mutluluğunu yaşayan kanser hastaları, moral depoladı.

- "GÜZELLİKLER PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR"



KANSERDER Başkanı Nihal Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl yapılan çalışmanın bu yıl daha kapsamlı hale getirildiğini söyledi.

Akar, "Büyük bir heyecan ve sevinçle ekibimizi oluşturduk. Kanser tedavisi gören, doktorunun da izni olan hanımlarımıza özel cilt bakımı uygulanıyor. Mutluluk ve moral çok çok önemli bu rahatsızlıkta. Hepsi çok mutlu oldu, kendilerini çok özel hissettiler. Güzellikler paylaştıkça çoğalır. Biz de bugün o güzellikleri çoğaltmak için buradayız." diye konuştu.

- "GÖNÜLLERİNE DOKUNMAYA ÇALIŞIYORUZ"



Uzman estetisyen Ebru Şimşek, geleneksel hale getirdikleri proje kapsamında kanser hastalarına bakım yaptıklarını belirterek, "Kemoterapiden sonra özellikle kaş ve saçlarda ciddi dökülme oluyor. O eksikleri tamamlıyoruz. Her şeyden önce gönüllerine dokunmaya çalışıyoruz. Onlar mutlu oldukça inanın biz çok daha fazla mutlu oluyoruz. İnşallah bunun devamı gelecek." ifadelerini kullandı.

Kadın kuaförü Sevda Tekir de kanser hastalarına saç bakımı ve kesimi yaptığını dile getirerek, "İmkanımız olsa da daha fazla katkıda bulunsak. Kanser hastaları mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz." dedi.

Yaklaşık 8 ay önce kolon kanseri olduğunu öğrendiğini anlatan iki çocuk annesi Şüheda Çakır ise kemoterapi tedavisi nedeniyle saçlarının çok döküldüğünü belirterek, projenin hayata geçirilmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Uzun saçlarını bugüne kadar kestiremediğini anlatan Çakır, "Buraya nasip oldu. Döküldüğüne çok üzülüyorum ama şu anda bu yardım için mutluyum. Tedavim devam ediyor. Ebru ve Nihal hanıma destekleri, bizi yalnız bırakmadıkları ve uzattıkları el için çok teşekkür ederim." diye konuştu.