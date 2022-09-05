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Kanser hastası babasını öldürdü

İzmir Buca'da kanser tedavisi görmek için bir hafta önce hastaneye yakın bir eve taşınan 68 yaşındaki adam, kısa süre önce barıştığı oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

IHA5 Eylül 2022 Pazartesi 07:38 - Güncelleme:
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Olay, saat 04.15 sıralarında Adatepe Mahallesi 24 Sokak'ta bulunan tek katlı evde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir kanser hastası olan ve Kemoterapi tedavisi görebilmek için bir hafta önce hastaneye yakın bir eve taşınarak tek başına yaşayan Kazım Vurgun (68) ile evine gelen, kısa süre önce barışmış olduğu oğlu A.V. (26) arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın üzerine A.V., babasını vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Sesleri duyan mahalle sakinleri durumu polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

SUÇ ALETİ İLE BİRLİKTE YAKALANDI

İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Evin içerisine giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Vurgun'un yaşamını yitirdiği tespit edilirken, A.V. ise ekiplerce suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, Olay Yeri İnceleme ekipleri ile savcının incelemelerinin ardından Vurgun'un cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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