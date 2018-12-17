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Uşak'ta kanser hastasıyla uyuşturucu sevkiyatı

Uşak'ta bir otomobile düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 bin 880 uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Alınan bilgiye göre, İstanbul'dan yüklü miktarda uyuşturucu sevk edileceği bilgisine ulaşan Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, takibe aldıkları otomobili uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik dedektör köpek eşliğinde araçta yapılan aramada, 35 bin 880 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ekipler araçtaki Turgut Ş. ve Arzu Ç'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan erkek şüphelinin kanser hastası olduğu ve yakalandığında vücudunda sondanın takılı olduğu öğrenildi.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

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