Kansere karşı Türk Küba işbirliği

Küba uyguladı kanser tedavileri ve aşıları sayesinde son dönemde kanser hastaları tarafından yoğun rağbet görüyor. Küba’ya gitmeyi düşünen Türk ve yabancı hastalar için İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi merkez haline geliyor. Küba Onkoloji Enstitüsü ile yapılan işbirliği kapsamında, İstanbul Okan Üniversitesi Hastanesi’nde Kübalı medikal onkologlar görev almaya başladı. Merkezin kurulmasıyla ilgili çalışmaları yürütmek üzere Türkiye’ye gelen Küba Onkoloji Enstitüsü Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Lorenzo Angulo Anasagasti, “Küba ve Türkiye olarak, yaptığımız işbirliği kapsamında kansere savaş açtık” dedi.

2 BİN BAŞVURU

Okan Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Alper Demirarslan “Küba’da her türlü kanserle savaşmak için 1960’larda araştırma ve tedavi için kurulan Küba Onkoloji Enstitü ile birlikte Türkiye’de de kansere savaş açtık. Kübalı onkologlar modern dünyanın kullandığı tedavilerle hastanemizin Kanser Konseyi’nde görev alıyorlar. Hasta dosyasını komite ile birlikte inceliyor, hastayı muayene ediyor ve tedaviyi kararlaştırıyorlar. Doğru hastaya, doğru ilacın, doğru dozda uygulanması bir sistem. Sayın Lorenzo 17 çalışmayı yanında Türkiye’ye getirdi. Çalışmaların büyük kısmı ürüne dönecek. Özellikle cilt kanseri konusunda önemli yeni tedavi çalışmaları var. Biz de bunların patentini alacağız. Bu yeni ilaçların en büyük özelliği, kanser üzerinde etkilerinin büyük olması ancak yan etkileri de çok düşük. İşbirliğimiz sonucunda farklı tümörlerde kullanılan farklı moleküller ile tümörlerde yüksek etki elde edilebilecek” dedi. Okan ayrıca şu ana kadar Kübalı onkologlara 2 bin hastanın başvurduğunu, bunların 200’ünün muayene olduğunu da aktardı.