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Kanserle mücadelesini kaybeden Elif, toprağa verildi

BURSA´nın iznik ilçesinde 5 yıldır göğüs kanseri olan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Elif Uslu (30), son yolculuğuna uğurlandı.

  • DHA
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Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan ve 5 yıl önce göğüs kanserine yakalanan 1 çocuk annesi Elif Uslu, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İznik Esnaf Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Recep Uslu´nun gelini olan Elif Uslu'nun cenazesi, bugün ikindi vakti Eşrefzade Camii'nde kılınan namazın ardından ilçe mezarlığına defnedildi. Yüzlerce kişinin katıldığı cenazede Uslu, gözyaşlarıyla uğurlandı.
 

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