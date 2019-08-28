''Kantindeki hiçbir ürün ailece yapılan kahvaltının yerini tutamaz'' Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk, okul kantinlerinden sağlıksız gıdaları çıkarttıklarını fakat çocuğun kahvaltısının ebeveynin sorumluluğunda olduğunu belirterek, 'Kantinde satılan hiçbir etiketli ürün, ailece yapılmış bir kahvaltının yerini tutamaz.' ifadesini kullandı.