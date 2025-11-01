İSTANBUL 21°C / 13°C
1 Kasım 2025 Cumartesi
  • Kanun Resmi Gazete'de: Türkiye'de UNRWA Ofisi kurulacak
Güncel

Kanun Resmi Gazete'de: Türkiye'de UNRWA Ofisi kurulacak

Ankara'da UNRWA Ofisinin kurulmasına yönelik anlaşmanın uygun bulunmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA1 Kasım 2025 Cumartesi 10:04
Kanun Resmi Gazete'de: Türkiye'de UNRWA Ofisi kurulacak
"Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecileri İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Arasında Ankara'da UNRWA Ofisinin Kurulmasına Dair Anlaşma"nın onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlandı.

21 Haziran 2025'te İstanbul'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistin Mültecileri İçin Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Arasında Ankara'da UNRWA Ofisinin Kurulmasına Dair Anlaşma"nın onaylanmasının uygun bulunmasına ilişkin kanun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yer aldı.

