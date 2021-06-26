Kapadokya'da üretilen yerli sıcak hava balonu yurt dışından talep ediliyor

AA 26 Haziran 2021 Cumartesi 15:54 - Güncelleme: 26 Haziran 2021 Cumartesi 15:54

Ortahisar beldesindeki üretim merkezinde basın toplantısı düzenleyen Pasha Balloons Üretim AŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Zengin, sıcak hava balonu için Mısır, Hindistan ve Çin'den talep alındığını belirtti.

Zengin, firmaları ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) arasında yürütülen çalışmalar sonucunda 2019'da "Tip sertifikası" aldıklarını, ilk ihracatlarını Ruanda Cumhuriyeti'ne gerçekleşmenin gururunu yaşadıklarını ifade etti.

Balonların tasarımından üretimine kadar tüm aşamaların yerli imkanlarla sürdürüldüğünü, çalışmanın ileriki yıllarda ülke ekonomisine önemli katkılar sunacağını dile getiren Zengin, şöyle konuştu:

"Ruanda'nın tip kabulünü yapmış olması bizim için onur ve gurur verici. Bu, SHGM için de önemli. Afrika ve Avrupa'dan çok bekleyenimiz var. Mısır, Hindistan ve Çin'den talepler geldi. Tip kabulü ile Afrika'da sıkıntımız kalmadı, Afrika'ya rahatça gönderebileceğiz. Öncelikle tasarım yapılıyor. Tüm hesaplama ve incelemeler tamamlandıktan sonra tasarım üretim kısmına aktarılıyor. Tamamının bizim tarafımızdan yapılıyor olması dışa bağımlılığımızı azaltıyor. Bunların yanında istihdama katkı sağlıyoruz. Maddi olarak ülke ekonomisine ciddi katkı sağlanıyor. Türkiye'de yaklaşık 300 sıcak hava balonu var. Adet başına maliyeti 100-150 bin avro civarında."