Kapalı mahalle yollarının açılması için çalışmalar sürüyor

DHA 21 Ocak 2022 Cuma 09:44 - Güncelleme: 21 Ocak 2022 Cuma 09:44

Kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Kar yağışı nedeniyle Diyarbakır- Bingöl, Çermik-Çüngüş, Ergani-Maden, Dicle-Hani, Dicle-Ergani ve Diyarbakır-Lice- Kulp yolları ile çok sayıda kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Karayolları ve belediye ekiplerinin başlattığı çalışmalarla bazı mahalle yolları ulaşıma açıldı. Halen kapalı olan 703 mahalle yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

METEOROLOJİ'DEN DON UYARISI

Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, soğuk havanın etkili olmaya devam edeceği belirtilerek, "Gece sıcaklıklarının sıfırın altında 5- 15 derece arasında geçeceği, buzlanma, don ve yer yer sis ve pus hadiselerinin görüleceği tahmin edilmektedir. 23.01.2022- 27.01.2022 tarihleri arasında bölge genelinin yeni bir soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceği ve yağışların genellikle kar yağışı şeklinde olacağı tahmin edilmektedir. Söz konusu soğuk ve yağışlı (kar) havanın önümüzdeki hafta sonuna kadar etkili olması beklendiğinden, buzlanma, don, yoğun kar, tipi ve çığ hadislerinin neden olabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" açıklaması yaptı.

SOKAK HAYVANLARI UNUTULMADI

Bu arada Yenişehir Belediyesi ekipleri, zorlu kış koşullarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için bazı noktalara ve kedi evlerine mama bıraktı. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, "Başta sokak hayvanları olmak üzere tüm hayvan dostlarımızın, bu soğuk günlerde aç ve susuz kalmamaları için tüm vatandaşlarımızın da hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Ekiplerimiz sürdürülen çalışmalar sırasında sağlık sorunu olduğuna kanaat getirdikleri can dostlarımızı Diyarbakır Büyükşehir Belediyemize ait hayvan barınağına götürerek tedavi altına almaktalar" dedi.