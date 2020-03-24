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Kapalıçarşı bugün itibariyle ziyaretçi girişine kapatıldı

Kapalıçarşı koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde bugün itibariyle ziyaretçi girişine kapatıldı.

DHA24 Mart 2020 Salı 11:59 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 11:59
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Kapalıçarşı’ya ziyaretçi girişi dün saat 10-16.00 arasında iki kapıdan sağlanıyordu.. Çarşı bugün ise ziyaretçi girişine tamamen kapatıldı. Esnaf ve dükkanlarda çalışanlar ise çarşının Mercan ve Kılıçlar kapısından tek tek kimlik kontrolü ile içeri alıyor. Burada çalışanlar kısa süreli işlerini hallettikten sonra tekrar çarşıdan ayrılıyor.

“İÇERİSİ BOMBOŞ”

Bir dükkan çalışanı, “Kimse yok içeride, baya boş” dedi. Esnaf Mehmet Ali Kuru, “İçeride kimse yok. Ben 79 yılından beri buradayım çok sıkıtılar yaşadı Türkiye ama böyle bir sıkıntıyı ilk defa görüyorum. Tamamen her şey bitmiş” diye konuştu.

Februniye Bektaş “İçeride esnafım, kapatılacağını duydum, biraz hazırlıksız yakalandım. Dükkanıma bakım geri gideceğim. İçerisi bomboş, herkes doğal olarak korkuyor zaten” şeklinde konuştu.

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