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Kapalıçarşı'da altının gramı günü 203,6 liradan tamamladı

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,15 artışla 203,6 liradan tamamladı.

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İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 332 lira, Cumhuriyet altını 1.361 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 203,6 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

  PERŞEMBE  CUMA
      Alış     Satış                 Alış     Satış               
24 Ayar Külçe Altın(Gr.)     203,1 203,3 203,4 203,6
Cumhuriyet Ata Lira     1.338,0 1.359,0 1.340,0 1.361,0
22 Ayar Bilezik(Gr.)     185,2 189,2 185,5 189,5
Lira(Tam) Ziynet     1.308,0 1.328,0 1.310,0 1.330,0
Yarım Ziynet     654,0 664,0 655,0 665,0
Çeyrek Ziynet     327,0 332,0 327,0 332,0

 

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