Kapalıçarşı'da altının gramı günü 203,6 liradan tamamladı
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,15 artışla 203,6 liradan tamamladı.
- AA
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 332 lira, Cumhuriyet altını 1.361 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,15 artışla 203,6 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|203,1
|203,3
|203,4
|203,6
|Cumhuriyet Ata Lira
|1.338,0
|1.359,0
|1.340,0
|1.361,0
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|185,2
|189,2
|185,5
|189,5
|Lira(Tam) Ziynet
|1.308,0
|1.328,0
|1.310,0
|1.330,0
|Yarım Ziynet
|654,0
|664,0
|655,0
|665,0
|Çeyrek Ziynet
|327,0
|332,0
|327,0
|332,0
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